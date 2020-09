Bestuurder scooter zwaargewond bij botsing met auto op N324

UPDATE Slachtof­fer van steekpar­tij bij asielzoe­kers­cen­trum Grave buiten levensge­vaar

6 september GRAVE - Bij het asielzoekerscentrum Grave in Velp is rond half een zaterdagmiddag een steekpartij geweest. Hierbij is een bewoner gewond geraakt. Een verdachte is aangehouden.