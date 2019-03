Blind en toch zelfstandig stemmen in Grave dankzij soundbox en braillemal

De slechtziende kiezer krijgt de namen van de partijen voorgelezen en kan via een mal voelen waar zijn of haar partij staat op het stembiljet. Die staan namelijk met voelbare cijfers en in braille aangegeven. In Brabant is deze manier van stemmen mogelijk in Grave, Den Bosch en Veldhoven.



Wethouder Daan de Kort van Veldhoven stond aan de basis van deze inclusieve verkiezingen. De Kort: ,,Ik ben zelf visueel gehandicapt. Bij de vorige verkiezingen hebben we deze hulpmiddelen in onze gemeente toegepast. We waren er zo enthousiast over dat ik naar Commissaris van de Koning Wim van de Donk ben gegaan. Ik heb hem gevraagd om deze mogelijkheid op meer plekken te bieden. Hij was meteen enthousiast.’’



Grave

De Kort vroeg ook burgemeester Roolvink van Grave om mee te werken. ,,Roolvink reageerde heel positief en wilde graag aan het experiment meewerken. Ook vanwege het blindeninstituut in Grave, dat nu Visio heet.’’ Het stembureau Catharinahof in Grave beschikt over de stemondersteuning voor mensen met een visuele beperking.



De andere gemeenten in Nederland waar de extra mogelijkheid wordt geboden zijn: Amsterdam, Den Haag, Haarlem, Haarlemmermeer, Hilversum, Rotterdam, Zaanstad en Zeist.