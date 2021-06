Brand in woning in Gassel, vlammen slaan uit het dak

Woede over strikte coronare­gels in de bak: 5 dagen in isolatie na ‘minimaal’ contact met 3-jarige dochter

26 mei GRAVE - Nadat een gedetineerde in Grave onbedoeld fysiek in contact kwam met zijn dochtertje (3), moest hij naar eigen zeggen dagenlang in strenge quarantaine. Hij heeft nu een klacht ingediend over de zeer strikte coronaregels in de gevangenis in Grave ,,Ze minachten mij.’’