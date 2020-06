Brand in woonunits in Gassel, één persoon met brandwonden naar het ziekenhuis

Eindelijk weer expositie in kerkje Velp: ‘Dit is een heel mooi begin’

21 juni VELP - Het was stil in het kerkje in Velp tijdens de coronacrisis. Maar zaterdag werd er weer een expositie geopend. Betsy Klabbers is de eerste exposant. Haar werk trok zaterdag gelijk al redelijk wat aandacht. Er waren doorlopend bezoekers.