Brandstichter Theo uit Grave moet na vier jaar gevangenis naar een tbs-kliniek, oordeelt gerechtshof

Driehon­derd handteke­nin­gen voor terugkeer zebrapad in Grave

GRAVE - Een kleine driehonderd handtekeningen zamelde het Platform Toegankelijkheid Grave in oktober in om het zebrapad in de Trompetterstraat terug te krijgen. Die werden afgelopen week overhandigd aan wethouder Willy Hendriks van de gemeente Land van Cuijk.

1 december