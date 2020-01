Bronzen monumenten gestolen in Grave; reliëf duikt op bij oud-ijzerhandelaar

GRAVE - Twee bronzen monumenten zijn afgelopen week gestolen in Grave. Het gaat om een bronzen gedenkplaat aan het historische stadhuis, ter herinnering aan het militair hoofdkwartier Cider White. Ook het herinneringsteken aan vliegpionier Jan Hondong is verdwenen.

De bronzen monument voor Hondong hing vlakbij het stadhuis, bij zijn geboortehuis op de hoek van de Bagijnenstraat en de Hoofschestraat. Het reliëf is inmiddels weer terecht. Het kunstwerk is donderdag aangeboden aan een oud-ijzerhandelaar, laat een woordvoerder van de gemeente weten.



Het herinneringsteken is overgedragen aan de politie. De gemeente wil niet zeggen of degene die het bord aanbood, is aangehouden of verdachte is. De politie kon die vraag donderdagmiddag vooralsnog niet beantwoorden.



Vervangen

Waar de plaquette van Cider White is, blijft onduidelijk. Mocht die niet meer boven water komen, dan bekijkt Grave hoe de plaquette wordt vervangen.



Het kunstwerk is eigendom en in het beheer van Grave. De woordvoerder van Grave weten dat ze de diefstallen zeer betreurt. ,,Diefstal is nooit goed te praten, maar diefstal van moeilijk tot niet te vervangen kunstobjecten is des te schrijnender.’’

Vliegheld Hondong