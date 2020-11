Burgemeesters krijgen lijst lastige klanten azc: ‘We krijgen een maandelijkse update’

CDA Grave wil meer openheid over incidenten op azc

9:59 GRAVE - Het CDA wil dat er meer openheid komt over incidenten op het asielzoekerscentrum in Velp. Aanleiding is de vechtpartij van zaterdagavond op het azc. Daarbij raakte een persoon gewond en werden vier anderen aangehouden. Fractievoorzitter Alex van Megen van het CDA zal dinsdag tijdens de gemeenteraad vragen stellen over de veiligheid in en om het azc.