Celstraf voor azc-bewoner die dreigde medewerkster 'open te snijden'

VELP/ DEN BOSCH - Tegen een 19-jarige bewoner van een asielzoekerscentrum in Velp is door de politierechter een celstraf van 45 dagen geëist. Hij dreigde op 15 mei van dit jaar een medewerkster 'open te snijden' omdat ze hem geen fiets wilde geven. De man kwam zelf niet opdagen bij de behandeling van zijn zaak.

De 19-jarige verdachte zwierf de afgelopen twee jaar door Europa en kwam in januari Nederland binnen. De man bracht bijna de helft van zijn tijd daarna achter tralies door: korte tijd nadat hij de grens had overgestoken werd hij opgepakt voor vier keer zakkenrollen in Amsterdam.

Toch niet minderjarig

Bij het azc gaf hij aan dat hij minderjarig was en zijn ouders had verloren. Later bleek dat eerste niet te kloppen: in Italië was vastgesteld dat de man zeker al in 1999 was geboren. Waar hij precies vandaan kwam, bleef onduidelijk.

De verdachte woonde op 15 mei nog als 'minderjarige' asielzoeker in Velp. Hij wilde die dag met de trein naar Amsterdam en vroeg daarom of hij een fiets van het asielzoekerscentrum mocht lenen om naar het station te gaan. Dat was normaal gesproken geen probleem, mits een bewoner het rijwiel voor 21.00 uur terug zou brengen. De medewerkster van het azc merkte die middag op dat de verdachte nooit op tijd terug kon zijn. Zij weigerde daarom om de fiets mee te geven.

Snijbewegingen

De man werd woedend. Hij schold haar uit en zwaaide met zijn armen. Een week eerder had een andere asielzoeker zichzelf in het azc met een mes verwond. De man maakte snijbewegingen en zou tegen het slachtoffer hebben gezegd: 'Ik ben niet zoals hem'. Hij zou niet zichzelf, maar háár snijden.