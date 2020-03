Celstraf voor joyrider die voor drugs geld steelt van vader en 13 benzinediefstallen pleegt

Hamsteren bij de supermark­ten in Land van Cuijk en Gennep, oproep tot kalmte

13 maart GENNEP/CUIJK - Eigenaren van supermarkten roepen op tot kalmte. Vanwege het coronavirus is het extreem druk bij de supermarkten. ,,Het lijkt wel de zaterdag voor Kerstmis", zegt een van de klanten van de Nettorama in Grave. ‘Laten we het hoofd en het hart er goed bij houden’, schrijft Ruud van der Laan van de Albert Heijn in Gennep.