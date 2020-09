Centrum van Grave is een onneembare vesting: ‘Nog even en we kunnen alle winkels beter sluiten’

Nee, dit is niet de zoveelste droog­te-fo­to. Hier komt een nieuwe voetbal­club

11 augustus ESCHAREN - Nee, dit is niet de zoveelste droogte-foto die de bittere werkelijkheid van hittegolf en/of klimaatverandering moet illustreren. Dit is sportpark Kranenhof in Escharen, het complex van Estria, pardon: EGS’20. Want voor zover hier nog iets herinnert aan de verdwenen voetbalclub: ook dat zal snel gedaan zijn.