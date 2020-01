Coalitie Grave valt uiteen: LPG Grave zegt vertrouwen op in CDA

GRAVE - De gemeenteraad van Grave is zondagavond geknapt. LPG heeft het vertrouwen opgezegd in coalitiepartner CDA. ‘Een bestuurlijke samenwerking is niet meer mogelijk.’

De breuk tussen de twee partijen is ontstaan door het referendum in Mill. De inwoners kozen hier afgelopen donderdag massaal voor aansluiting bij de gemeente Land van Cuijk.



Ook in Grave speelt deze kwestie. Moeten ze zelfstandig blijven of aansluiten bij de grote gemeente? Het CDA vindt van wel. De LPG vindt van niet. Al sinds het begin van hun samenwerking is dit een probleem.



Hierom is er in het bestuursakkoord afgesproken: ‘De LPG en het CDA zullen in de huidige periode (2018-2022) geen voorstellen steunen die betrekking hebben op de vorming/herindeling één Land van Cuijk.’

Horrorscenario

Afgelopen vrijdag verbrak het CDA deze afspraak. In een reactie op het referendum in Mill liet fractievoorzitter Alex van Megen weten dat het zijn partij op geen enkele wijze meewerkt aan een zelfstandig Grave. ‘Het is niet realistisch, een geïsoleerde gemeente Grave is onverstandig.’ En noemt het een horrorscenario.



De LPG ziet dit heel anders. Fractievoorzitter Astrid Bannink liet diezelfde dag weten dat een zelfstandig Grave het beste is voor alle inwoners. Dat het CDA hier haaks tegenover staat komt voor de LPG als een verrassing.



In een schriftelijke verklaring laat Bannink weten: ‘Met grote verbazing hebben wij via de media kennisgenomen van het gewijzigde standpunt van onze coalitiepartner.’ Door deze koerswijziging schendt de partij het bestuursakkoord, aldus Bannink. ‘Er is een vertrouwensbreuk ontstaan en een bestuurlijke samenwerking met het CDA is niet meer mogelijk.’

Problemen in het huwelijk

De breuk komt niet onverwachts. Al voor het referendum in Mill waren er problemen in het huwelijk tussen CDA en LPG. Zo laat Bannink weten dat het CDA niet meer mee wilde werken aan een objectief onderzoek naar de toekomst van Grave. Al stond dit wél in het bestuursakkoord.



In dit onderzoek zou er gekeken worden naar de gevolgen van een zelfstandig Grave én van een gefuseerd Grave. Dit om de inwoners goed te informeren en uiterlijk in 2022 een nieuw referendum te houden.

Referendum