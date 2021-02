Corona-uitbraak in asielzoekerscentrum in Grave: vijftien besmettingen deze week

Kerkdorpen Grave: ‘Laat je stem horen’

7 februari GASSEL/VELP/ESCHAREN - ‘GA MEE MET LVC, STEM NEE’ De dorpsraad van Gassel laat weinig aan de verbeelding over. Op Facebook worden tal van redenen aangevoerd waarom Gassel beter af zou zijn als het bij de nieuwe gemeente Land van Cuijk wordt gevoegd. In de kerkdorpen van Grave wordt opgeroepen in ieder geval massaal op 17 maart te gaan stemmen over het al of niet zelfstandig blijven van de gemeente Grave.