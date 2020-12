CORONAKAART | Het gaat helemaal de verkeerde kant op, aantal besmettingen in regio stijgt verder

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 7134 positieve tests geregistreerd bij het RIVM. Dat is het hoogste aantal sinds 6 november, maar bovenal passend in de trend dat het aantal infecties weer aan het toenemen is. Over een week bezien gaat het om gemiddeld duizend besmettingen meer dan een week geleden.



In veruit de meeste gemeenten in onze regio stijgt het aantal besmettingen nog veel harder. Zoals in Nijmegen, waar het lang de goede kant op ging maar in zeven dagen tijd het aantal dagelijkse nieuwe besmettingen groeit met gemiddeld 36 procent.



In gemeenten als Beuningen, Bronckhorst, Doetinchem, Grave, Heumen, Mill en Sint Hubert, Rheden en Rhenen is de stijging nog veel groter. Ter illustratie: waren er vorige week maandag in de regio waar de Gelderlander verschijnt nog maar net iets meer dan 400 besmettingen, vandaag zijn er 676 geteld.