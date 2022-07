De Thompsonbrug schittert weer, maar overlast is nog niet voorbij

Schilders John S. Thompson­brug toe aan boog 4: twee dagen afgesloten voor verkeer

GRAVE - De opknapbeurt van de John S. Thompsonbrug over de Maas bij Grave is bijna toe aan de volgende fase. Momenteel wordt nog gewerkt aan het schilderen van de derde boog, maar over iets meer dan een week is deel vier al aan de beurt.

