Deze veteraan had geen zin om twaalf maanden schoenen te moeten poetsen

De Bosnië-veteraan is commandant van dienst, op de herdenkingsplaats voor gevallen militairen uit Grave vanaf 1945, bij de carillontoren achter het oude stadhuis.



,,Geeft... acht! Op de plaats... rust!’’, klinkt het even later uit de mond van de 48-jarige Van der Wee. Na afloop van de korte plechtigheid met kranslegging door de burgemeester wordt het gezelschap van 23 vooral oudere veteranen nog vereeuwigd op de gevoelige plaat.



Dat gebeurt bij de Elisabethkerk, voor Van der Wees eigen viertonner. Gerestaureerd naar voorbeeld van de witte trucks van de Verenigde Naties zoals die in de jaren negentig reden in voormalig Joegoslavië. De Gravenaar was een van de chauffeurs toen.