Dit betekent de Graafse brug-affaire voor Wim en zijn kwetsbare ouders: ‘Ik wil voor ze kunnen zorgen’

De gevolgen lijken zo beperkt. Nu de brug over de Maas is afgesloten voor zwaar verkeer, is een busritje van Grave naar Nijmegen omslachtiger dan normaal: bussen mogen de brug niet over. Te gevaarlijk, zegt Rijkswaterstaat. De brug roest. Oplossingen zijn er wel. Je kunt de brug over fietsen en in Nederasselt opstappen. Of in Zeeland. Extra reistijd? Minuut of 5, zeggen de busmaatschappijen.



Maar toch. Voor Wim van Vonderen en zijn ouders-op-leeftijd is dit een vervelend verhaal.