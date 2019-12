Drie dagen lange lockdown gevangenis Grave levert niets op

Domino-day als zetje in de rug voor techniekop­lei­ding

3 december CUIJK - In Technopromo in Cuijk was het dinsdagochtend Domino-day in het klein. Met dank aan leerlingen van het Technasium van het Merletcollege kregen kinderen van groep 8 van basisschool De Sprankel uit Grave een demonstratie.