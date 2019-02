Drie voertuigen uitgebrand in Grave

Versneld bouwen moet krimp in Land van Cuijk voorkomen, zegt vastgoed­han­de­laar Pierre Hermans

30 januari BOXMEER - Krimp? Niet als het aan Pierre Hermans ligt. De vastgoedhandelaar uit Boxmeer kent de oplossing: huizen bouwen en wel zo snel mogelijk. ,,We moeten niet praten over wat we met lege schoolgebouwen doen, maar over wat we kunnen doen om te voorkomen dat die schoolgebouwen leeg komen te staan.” Pierre Hermans vindt het maar niks, dat gepraat over krimp in het Land van Cuijk. ,,We kunnen daar wat aan doen en wel nu.”