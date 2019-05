Duif mishandeld in Grave, ‘vogel werd over straat geschopt’

Gemeente had geen vergunning: borden op oud stadhuis Grave weggehaald

2 mei GRAVE - De borden die duidelijk maakten dat in het oude stadhuis in het centrum van Grave een toeristisch informatiepunt en Bezoekerscentrum Zuiderwaterlinie zitten, zijn daar weer weggehaald. De gemeente Grave had ze opgehangen zonder vergunning en dat mag niet. ,,Een fout", zegt een woordvoerder. ,,Dat geven we toe. We zijn iets te enthousiast geweest.”