Een brand en corona verder kan megarestaurant ABC in Velp eindelijk weer open

Dankzij alle regen geen neerslagte­kort meer, Boswachter Tim kan zijn geluk niet op

30 mei NIJMEGEN - Je zou het toch bijna vergeten met het mooie weer dezer dagen, maar de afgelopen weken was het behoorlijk nat. Door de hoeveelheid regen is er geen neerslagtekort meer. Tim Hogenbosch, beter bekend als boswachter Tim, houdt van regen en kan zijn geluk niet op. ‘Dit is echt een hele goede start van de zomer!’