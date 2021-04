Een knal, nog een knal en nog één: NVWA onderzoekt mogelijke misstanden grote grazers na filmbeelden

videoStichting Taurus, die grote grazers beheert in natuurgebieden, heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan ‘ernstige aantasting van het dierenwelzijn’. Dat onderzoekt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op basis van beelden van een klokkenluider, die misstanden zegt te willen aankaarten. Volgens Taurus zijn het incidenten, volgens de klokkenluider is het een patroon.

De toezichthouder richt zich op het afschot van twee zogeheten taurossen - grote oerrunderen - waarbij fouten zijn gemaakt. Daarnaast richt de NVWA zich op mogelijk verder onderzoek bij Stichting Taurus.

Op de beelden van de klokkenluider, ingezien door De Gelderlander en voorgelegd aan de NVWA voor een reactie, is te zien hoe in opdracht van Taurus juni vorig jaar twee stieren in natuurgebied Keent bij Grave dood worden geschoten, nadat ze bij een gevecht allebei gewond zijn geraakt. Dit afschieten gaat fout. Er zijn meer kogels dan gebruikelijk nodig en te zien is hoe de dieren pas na een tijd bezwijken.

‘Ernstige aantasting dierenwelzijn’

De NVWA zegt op basis van deze beelden dat hier mogelijk sprake is van ‘ernstige aantasting van dierenwelzijn’. Het schieten van runderen voor de slacht is toegestaan, maar moet wel aan bepaalde eisen voldoen. De NVWA onderzoekt de zaak.

Volledig scherm Screenshot uit de video waarop te zien is hoe een Tauros wordt geschoten omdat hij gewond blijkt. Een dierenarts heeft vastgesteld dat het dier krupel is en beter afgeschoten kan worden. © Eigen beeld

Mogelijk wordt het onderzoek uitgebreid, zegt een woordvoerder. Zo is op de beelden ook te zien dat Taurus verdovingsmiddelen in de eigen boerderij heeft staan. Iets dat in principe strafbaar is. Over een vangactie van een rund bij de Kraaijenbergse Plassen in Cuijk zegt de toezichthouder dat vraagtekens zijn te plaatsen bij ‘de vakbekwaamheid van de medewerkers en het gebruikte materiaal’.

NVWA is al op bezoek geweest

Inspecteurs van de NVWA hebben vorige week een bezoek gebracht aan de boerderij. Zij zagen dat de situatie in de stal in orde was. Ook werden er ter plekke geen verdovingsmiddelen aangetroffen.

Taurus erkent dat de schietpartij niet goed verlopen is. Het was echt een incident, onder uitzonderlijke omstandigheden, zeggen zij. Kuddebeheerder Oscar Campana: ,,Het ging om een noodsituatie. De stieren hadden met elkaar gevochten en hadden elkaar ernstig verwond. Omdat onze vaste schutter niet acuut kon komen, kwamen we via via bij een jager terecht. Door onervarenheid van de jager liep dat niet zoals het hoort, maar de dieren hebben niet onnodig lang geleden. We hebben adequaat gehandeld binnen alle omstandigheden.”

Quote ,,Het raakt ons, dat wij worden neergezet alsof we dieren mishande­len. Wij geven om de dieren en hun welzijn.” Ronald Goderie, Stichting Taurus

Na het incident heeft Taurus deze jager naar eigen zeggen nooit meer ingezet. De andere gefilmde situaties zijn volgens Taurus geen misstanden. De stichting vindt dat de beelden een vertekend beeld geven en werpt aantijgingen dat er niet goed voor de dieren gezorgd wordt ver van zich. De beelden van de verdovingsmiddelen in de boerderij zegt Taurus niet te kunnen verklaren. De laatste maanden is de stichting bezig met het doorvoeren van verbeteringen.