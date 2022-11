Eigenaar uitgebrande auto in hartje Grave: ‘Hier hadden doden kunnen vallen’

Het is dringen bij de huisarts, praktijken hebben patiënten­stops

BOXMEER/CUIJK - Het is dringen bij de huisartsen in Cuijk: alle praktijken zeggen dat ze vol zitten. Ook in Boxmeer is het krap, van de vijf huisartsen neemt er nog maar één nieuwe patiënten aan. Dat blijkt uit onderzoek van deze krant.

