Er lag een lichaam in de Raam in Grave. Dit is het treurige verhaal erachter

Minder schade door vuurwerk, Boxmeer is koploper

13 januari LAND VAN CUIJK / GENNEP - In Land van Cuijk en Gennep is met de jaarwisseling voor ongeveer 8.000 euro aan vuurwerkschade aangericht aan gemeentelijke eigendommen. Dat is beduidend minder dan vorig jaar, maar nog altijd meer dan twee jaar geleden. De overgang naar 2019 leverde ruim 16.000 euro aan vuurwerkschade op. In 2018 was dat 5.640 euro.