Escharen zwaait ‘hun’ NEC-rechtsback Bart van Rooij uit met vuurwerk en spandoek

Bevrij­dings­fes­ti­val Grave op 5 mei te zien via livestream

1 mei GRAVE - Fysiek op 5 mei een festival om de bevrijding te vieren, dat zit er vanwege de coronabesmettingen nog niet in. Maar helemaal niets doen, dat ziet Peter Linders uit Grave niet zitten. Daarom houdt hij, samen met gelegenheidsgroep Deejays4Freedom, een streaming live festival. Dat is te zien bij Omroep Land van Cuijk, 0486tv en via de social media.