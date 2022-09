Fietsers kunnen eerder over Maasbrug tussen Brabant en Gelderland

Tien én zijn buren treuren om roestende truck die na 25 jaar verdwijnt uit zijn voortuin

GASSEL - Als onvoorwaardelijke liefde nog niet had bestaan, dan zou Tien Stoots (72) uit Gassel in de geschiedenisboeken zijn beland. Als uitvinder van onvoorwaardelijke liefde. In zijn geval niet geadresseerd aan een vrouw, maar aan zijn varkenstransportwagen waar hij nooit afscheid van kon nemen. Nu moeten ze scheiden.

