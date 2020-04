Gepaste afstand, maar geen gepast afscheid. Zo moest Grave Harrie Hendriks achterlaten

De orde in de stad handhaven, zorgen dat de inwoners bepaalde maatregelen opvolgen: in Grave had je daar eeuwenlang de Cloveniers voor.



De Cloveniers bestaan nog steeds (of beter: alweer), maar zijn na al die eeuwen vooral folklore: het is een gilde van heren met hoed, sjerp, jacquet en krijtstreep. In 1974 werd het heropgericht en een van de mannen van toen is nu overleden.



Harrie Hendriks, 95 jaar.