Graafse hondenpoepruzie loopt uit de hand: ‘Het was maar een worsteling’

Video Bewijs uit een schrift: legendari­sche Josephine Baker trad écht op in Overasselt

28 oktober OVERASSELT - Het bewijs is geleverd. Danseres, zangeres en spion voor de Franse inlichtingendienst Josephine Baker trad in december 1944 op in café Van Lin in Overasselt. Uit een recent opgedoken zaalagenda blijkt dat ze 4 en 5 december in het dorp op het podium stond. Ze overnachtte in hotel Poort van Cleve in Grave.