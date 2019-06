Graafse ontuchtpleger terug naar tbs-kliniek

Histori­sche promotie Estria bij 100-jarig bestaan

16 juni HEIJEN - Estria heeft historie geschreven in het jubileumjaar. Twee weken na het eeuwfeest won de voetbalclub uit Escharen de nacompetitie om promotie naar de derde klasse. De ploeg versloeg in de finale GFC’33 met 3-1. Niet eerder was Estria actief in de derde klasse.