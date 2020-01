Grave baalt van kleine groep stennis trappende asielzoekers

In Nijmegen luidden politie en burgemeester Hubert Bruls deze week de noodklok: in twee maanden zijn maar liefst 64 aangiftes gedaan van zakkenrollerij en 15 aanhoudingen verricht. De daders: bijna altijd uitgeprocedeerde asielzoekers. Jongemannen. Veelal afkomstig uit het AZC in Grave.



Logische vervolgvraag: is het in Grave dan ook niet schering en inslag? ,,Het is moeilijk om zicht te krijgen op de problematiek", zegt burgemeester Lex Roolvink. ,,Ook in Grave zien we dat een kleine groep van het AZC voor overlast zorgt. Net zoals jongeren uit Grave zelf overigens. Denk hierbij onder meer aan winkeldiefstallen.”



De kwestie heeft zijn aandacht, verzekert Roolvink. Sterker nog: hij was er onlangs voor in Den Haag, om te praten met staatssecretaris Ankie Broekers-Knol, van Justitie en Veiligheid. ,,Ook met het COA (Centraal orgaan opvang asielzoekers, red.) staan we voortdurend in contact.”