Grave in 1892 in rep en roer door dolle hond die om zich heen bijt

Olympia’18 en Volharding komen tot een compromis over aanvangs­tijd derby

BOXMEER - De derby tussen Olympia’18 en Volharding in de tweede klasse F begint donderdag drie kwartier later dan gepland, om 19.45 uur in Boxmeer. Dat zijn de voetbalclubs in onderling overleg overeengekomen. Het tijdstip is een compromis.

9 februari