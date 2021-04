Totaal twintig politieke partijen, zeventig raadsleden volgden hem: ,,Grave is van harte welkom bij de op te richten gemeente Land van Cuijk.” En wel, als het kan, per 1 januari 2022, zoals de startdatum van Land van Cuijk altijd is geweest. Maar, zo zegt Van Acquoij ook, ,,Grave stapt op een rijdende trein. Die trein zal misschien iets langzamer gaan rijden, maar zeker niet stoppen. Grave kan meedoen met de gemeente die we gebouwd hebben.”

Aan de late kant

Zorgen zijn er ook. Maar die wegen niet op tegen het voordeel van het nu aansluiten van Grave. ,,Er zijn zorgen over de bestuurlijke en financiële instabiliteit van Grave”, zegt Mariëlle van Zuilen van D66 in Cuijk.



,,Maar met een begroting van 250 miljoen euro voor de nieuwe gemeente, kunnen we heel wat opvangen”, laat Fons van Mil van VDB/LO in Boxmeer. Van Mil voegde er ook aan toe niet blij te zijn met de tijdsdruk die er op staat om Grave nog op 1 januari 2022 aan te laten sluiten ,,Het lijkt op slikken of stikken. Maar we kiezen voor slikken”, aldus Van Mil. ,,Want als het nu niet kan, moet het over vier jaar. Nóg een keer een herindelingsproces doorlopen, is geen optie.”



Erik Rietveld (AB90, Mill en Sint Hubert), kijkt nog even terug naar de inwonersraadpleging en de uitkomst daarvan in Mill. ,,Het is een goede zaak dat Grave dat nu doet, al is het aan de late kant.”