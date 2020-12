Grave kan niet onder miljoenenclaim uit

Grave bezuinigt op service; krijgen inwoners straks nog wel hun paspoort?

3 november GRAVE - Het zelfstandige Grave zal in de komende jaren flink gaan bezuinigen op de service aan de eigen inwoners. Als de andere vier gemeenten in het Land van Cuijk fuseren, per 1 januari 2022, houdt Grave een ambtenarenkorps over van vier man. De meeste werkzaamheden voor de gemeente worden straks uitgevoerd door de nieuwe fusiegemeente Land van Cuijk.