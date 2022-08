Grave riep zichzelf uit tot hoofdstad en dat lag gevoelig: ‘Laten we het nu een geuzennaam noemen’

Wandelen door historisch stadje Grave vanuit je luie stoel

GRAVE - Met een nieuwe wandel-app is het historische stadje Grave op meer dan vijftig locaties digitaal te bezoeken. Naast een digitale wandeling krijgen app-bezoekers een audiotour aangeboden waarmee de eeuwenoude vestingsplaats in de luie stoel achter tablet of smarthone nog meer tot leven komt.

11 juni