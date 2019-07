Gravenaar liet zoontje in henneppand slapen

Grave flink in het nauw door boomteelt­be­leid

28 juni DEN HAAG/GRAVE - De kans is groot dat de Raad van State een dikke streep zet door het bestemmingsplan voor de Boomteelt van de gemeente Grave, zo bleek deze week tijdens een rechtszaak in Den Haag. Grave wil op heel veel plekken in het buitengebied geen boom- of struikteelt in potten. Zelfs boomteelt in de open grond is aan tal van strenge, bijkans onwerkbare regeltjes gebonden, bleek tijdens de Raad van State-zitting.