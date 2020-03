‘Grijp in. Grave staat aan de vooravond van een regelrechte ramp’

update Kerk Grave gesloten na tienduizen­den euro's aan schade door vandalen

5 maart GRAVE - De Elisabethkerk in Grave is per direct gesloten. En is vooralsnog alleen met vieringen open. Door vandalisme en dieven heeft de kerk in een half jaar tijd voor tienduizenden euro’s aan schade opgelopen. Het op heterdaad betrappen van twee insluipers woensdagmiddag was de druppel. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.