Het wonder van Grave: Hoe koe Leonarda 12 na een wilde reis 90 kilometer verderop aanspoelde, ongeschonden

Update Judoka Guusje Steenhuis uit Grave grijpt brons op WK tegen afzwaaien­de rivale Marhinde Verkerk

11 juni BOEDAPEST - Guusje Steenhuis heeft een bronzen WK-medaille veroverd. De judoka uit Grave versloeg Marhinde Verkerk (35) in Boedapest in de troostfinale in de klasse tot 78 kilogram. Voor Verkerk was het duel haar laatste judowedstrijd uit haar loopbaan.