Hoe moet het verder met seriebrandstichter Theo uit Grave? Volg hier de rechtszaak

Dag en nacht wandelde de vermeende pyromaan Theo R. met zijn hond door Grave, wat bezielde hem?

GRAVE / DEN BOSCH - Opvallend vaak was Theo R. (58) in de buurt als er in Grave weer eens een auto in vlammen opging. Volgens justitie is dat meer dan toeval. In Den Bosch eiste het openbaar ministerie dinsdag vijf jaar cel en tbs tegen een man met twee gezichten.

21 oktober