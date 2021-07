Hond Pebbel door rattenval bijna verdronken in de rivier: ‘Ineens hoorde ik hem piepen en huilen’

Vuur vernietigt huis in Gassel, brandweer kon brandkraan niet vinden

16 juni GASSEL - De woning in Gassel waar in de eerste week van juni brand woedde, moet volledig worden gesloopt. De schade aan het huis is te groot om het op te kunnen knappen. Opmerkelijk: de brandweer heeft bij de brand lopen zoeken naar een brandkraan, maar kon die pas na een half uur tot een uur vinden, zeggen buurtbewoners. De gps-coördinaten met het waterpunt waar ze naar op zoek waren, bleken niet te corresponderen met de werkelijkheid.