Hondenruzie krijgt staartje via Fixi-app: ‘Grave is een roddeldorp’

De gemeente Grave heeft deze melding daarom snel onzichtbaar gemaakt toen de eigenaar van de viervoeter zich hierover beklaagde. Ook is hem excuus aangeboden.



Fixi, een landelijk meldsysteem voor klachten over de openbare ruimte, wordt door veel gemeenten gebruikt. Ook Grave vindt het handig dat inwoners op die manier makkelijk een melding kunnen doen. Die is dan meteen voor iedereen zichtbaar, inclusief een vlaggetje op de stadsplattegrond om te markeren waar de klacht speelt.



,,Zo voorkomen we dat honderd mensen dezelfde omgevallen boom melden; ze kunnen meteen zien dat iemand anders die melding al gedaan heeft", zegt een gemeentewoordvoerder. Op de Fixi-app is vervolgens ook te zien of de klacht is afgehandeld, of dat de gemeente er nog mee bezig is.