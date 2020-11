Horecabond: open met kerst ‘is druppel op gloeiende plaat’

Zeeën van ruimte in ‘bomvolle’ Binnen­speel­tuin De Bergen in Wanroij

20 oktober WANROIJ - Voor wie niet beter weet, denkt dat het geen herfstvakantie is, maar een gewone maandagmorgen. Zo leeg en stil is het in Binnenspeeltuin De Bergen in Wanroij. En tóch is het er bomvol.