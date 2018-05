In Grave ontsnapte gevangene weer aangehouden in eetcafé Rotterdam

Arrestant die uit politieau­to ontsnapte in Grave nog op vrije voeten

15 mei GRAVE - Hij is nog steeds op vrije voeten. De arrestant die maandag rond 17.15 uur op de Muntlaan in Grave ontsnapte uit een politiewagen en de wijk in vluchtte. De man werd vanaf een locatie elders in het land vervoerd naar de penitentiaire inrichting in Grave. Ook na een zoektocht onder meer met een speurhond is de verdachte nog niet getraceerd.