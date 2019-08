Jos zat in de cel en is geschokt over het gevangeniswezen in Grave en Vught

Raad van State: ‘Bouw bij varkensbe­drijf Escharen is terecht stilgelegd’

29 juli ESCHAREN - De bouw van een luchtwasser en een luchtkanaal bij een stal van een varkensbedrijf aan de Lageheiweg in Escharen is terecht stilgelegd. Dat stelt de Raad van State in een uitspraak over deze kwestie. Ondernemer Peters had de zaak aangespannen omdat hij het niet eens was met de maatregel.