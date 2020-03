Kapel kerk Grave gesloten na diefstal

GRAVE - Voor tienduizenden euro's aan koper en lood gestolen uit de kerk van Grave en het op heterdaad betrappen van een insluiper woensdagmiddag hebben er toe geleid dat de dagkapel en het parochiecentrum van de Elisabethkerk in Grave met onmiddellijke ingang is gesloten. De kerk wordt continu bewaakt.

Het sluiten van de dagkapel is volgens het kerkbestuur van de parochie H. Elisabeth (Escharen, Gassel, Grave, Velp) een noodzakelijke, maar tijdelijke maatregel. ‘Het kerkbestuur beseft dat dit grote gevolgen heeft voor de honderden bezoekers van - met name - de dagkapel, die velen dierbaar is', laat vicevoorzitter van het kerkbestuur Alex van Megen weten.

Heterdaad betrapt

‘De aanleiding van het besluit is het feit dat woensdagmiddag een minderjarige insluiper op heterdaad is betrapt toen hij zich - met een handlanger op de uitkijk - toegang verschafte tot de kerkruimte, die overigens goed beveiligd is met camera’s en een modern alarmsysteem', schrijft Van Megen in een verklaring.



Het kerkbestuur doet aangifte en geeft de beschikbare camerabeelden aan politie en justitie. De komende tijd worden de noodzakelijke maatregelen getroffen om de beveiliging te maximaliseren.

Lood en koper

Het is niet voor het eerst dat de monumentale middeleeuwse kerk aan de Hoofdwagt getroffen wordt door dieven. De laatste maanden is voor tienduizenden euro’s aan lood en koper gestolen. Van Megen: ‘De grenzen zijn, wat het kerkbestuur, bereikt. De lasten die vandalisme en diefstal met zich meebrengen drukken onevenredig zwaar op de parochiële financiën. Deze vormen van toenemende criminaliteit bevorderen het veiligheidsgevoel niet. Het heeft, uiteindelijk, ook consequenties voor de toegankelijkheid van de Dom van Sint-Elisabeth, die in 2019 vele duizenden bezoekers verwelkomde en ontegenzeglijk de grootste toeristische trekpleister van de gemeente Grave is.’

Offerblok