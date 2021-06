Klokkenluider mag niet meer negatief praten over Taurus: ‘De veiligheid van onze medewerkers was in het geding’

Dorpspar­tij­en in het Land van Cuijk gaan samen: team lokaal moet het gaan doen

8 mei RIJKEVOORT - Bij doe-boerderij An ’t Hoag aan de Walsert in Rijkevoort presenteerden gisteren zeven politieke dorpspartijen in het Land van Cuijk hun gezamenlijke nieuwe partij waarmee ze in november de verkiezingen ingaan: team lokaal.