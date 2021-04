Klokkenluider om tafel met NVWA na filmen mogelijke misstanden met grote grazers van stichting Taurus

In een interview met De Gelderlander zei hij eerder dat dierenwelzijn bij de stichting, die natuurlijke grazers beheert in zo'n twintig natuurgebieden, regelmatig in het geding zou zijn. Taurus, dat meerdere natuurgebieden in de regio beheert, ontkent dat met klem.

Wel erkennen ze dat het schieten van twee gewonde taurossen, een soort oer-runderen, juni vorig jaar niet goed is verlopen. De NVWA is een onderzoek gestart naar dit incident, nadat De Gelderlander om een reactie vroeg op de filmpjes.

Te zien is hoe de dieren pas na een tijd bezwijken omdat er niet goed geschoten werd. Ook bezochten inspecteurs vorige week de boerderij van Taurus in natuurgebied Keent bij Grave voor een inspectie van onder meer de stal. Er werden daar geen misstanden vastgesteld.

Geen reden om samenwerking te beëindigen

,,De fouten die zijn gemaakt bij het afschot van de twee taurossen hadden niet mogen gebeuren”, reageert Brabants Landschap, terreineigenaar van natuurgebied Keent waar de schietactie plaatsvond. ,,Maar het gaat om een incident.” De natuurorganisatie ziet geen aanleiding de samenwerking met Taurus op te schorten of te beëindigen. ,,Wij hebben geen redenen om zorgen te hebben over dierenwelzijn of dierenmishandeling.”

Een ander filmpje van de klokkenluider, waarbij een stier losbreekt na een mislukte vangactie in een zogenoemde vangkraal, ziet er ‘stressvol’ uit staat in de schriftelijke verklaring. ,,Taurus heeft inmiddels al andere vangkralen in gebruik en daar zijn we blij mee, zodat de stress bij de dieren verminderd wordt en de situatie veiliger wordt”, aldus Brabants Landschap.

Staatsbosbeheer, die ook gebieden door Taurus laat begrazen, neemt evenmin stappen. ,,We wachten het onderzoek van de NVWA af.” Actieclub Animal Rights heeft gisteren een handhavingsverzoek ingediend bij de NVWA na het zien van de beelden. Handhaven op alleen beeldmateriaal is heel lastig, zegt een woordvoerder van de NVWA. ,,We kunnen geen boete uitschrijven op basis van een filmpje. Wij moet de overtreding zelf vaststellen en anders nader onderzoek doen.” Of NVWA verder onderzoek gaat doen naar mogelijke misstanden, is nog niet bekend.

Frans Schepers van de in Nijmegen gevestigde organisatie Rewilding Europe, dat door heel Europa samenwerkt met natuurbeheerders heeft de beelden van het mislukte afschot ook gezien. ,,Er is duidelijk één en ander mis gegaan.” Rewilding werkt sinds 2014 samen we met Taurus. ,,Een prima samenwerking”, zegt Schepers. ,,Soms is een ongeluk of incident niet te voorkomen.”

‘We hebben niets te verbergen, maar publiek is niet handig bij het schieten van grazers’

De beelden van het mislukte afschot van twee stieren in natuurgebied Keent bij Grave, in juni 2020 vastgelegd door oud-werknemer van Taurus Steve Mecinski, leidden gisteren tot verbolgen reacties. Hoewel iedereen het erover eens is dat het in dit geval helemaal fout liep, is afschot van grazers in natuurgebieden an sich legaal.