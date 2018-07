Leo viel bijna van zijn fiets door lapjeskoe Toos55 in de wei

GASSEL - Het had niet veel gescheeld of Leo van de Werdt uit Beneden-Leeuwen was van zijn fiets gevallen van verbazing. Tijdens een tocht met zijn Cuijkse vriendin langs de Kraaijenbergse Plassen passeerde hij een weiland met koeien. Een van die koeien was lapjeskoe Toos55 van melkveeboer Bas van Raaij.

Leo van de Werdt: ,,We reden haar voorbij en na een meter of dertig ben ik omgedraaid. Heb ik dat nou goed gezien?, dacht ik. En inderdaad bleek deze koe rood- en zwartbont tegelijk te zijn. Dat had ik nog nooit gezien. Ik maakte er meteen een paar foto's van.’’

Toos55 is inderdaad een buitenbeentje. Een zogenoemde lapjeskoe. Van die variant lopen er maar een stuk of tien rond in Nederland. Bas van Raaij: ,,Toos55 is een foutje van de natuur. Haar moeder was zwartbont en vader stier was roodbont. Zwart is dominant dus zou het kalf ook zwartbont moeten worden. Maar door een foutje bij de celdeling heeft Toos drie kleuren gekregen. Heel bijzonder dus.’’

Buitenbeentje

Op de melkveehouderij van Van Raaij lopen 110 melkkoeien en zo'n 70 kalveren rond. Van Raaij: ,,Tricolor Toos55 ziet er wel anders uit maar is echt niet het buitenbeentje. Ze loopt gewoon met de andere koeien. Ze krijgt in augustus voor de vierde keer een kalfje. De kans dat dat een lapjeskoe wordt is nihil. Zo zeldzaam is de afwijking.’’

Geen wonder dus dat fietsers die Toos55 passeren in haar weide van het Brabants Landschap even stoppen en een fotootje maken. Leo van de Werdt: ,,Ik heb de foto met vrienden gedeeld. Die hadden ook nog nooit zoiets gezien.’’