Levenloos lichaam dat in water Grave lag blijkt van man (20) uit Gambia

Langdurig in het water

De politie en de brandweer hadden het lichaam geborgen en zijn ter plaatse nog lang bezig geweest met een onderzoek. Het was moeilijk om zijn identiteit vast te stellen, omdat het lichaam al langdurig in het water lag. Hoe lang precies is onduidelijk.



Om deze reden is het ook niet bekend of de 20-jarige man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, zelfmoord pleegde of door een ongeluk om het leven kwam. Wel sluit de politie een misdrijf uit. De politie heeft zijn familie op de hoogte gesteld.



Vragen of gedachten over zelfdoding? Bel 0900-0113 of ga naar www.113.nl