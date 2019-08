Libische transgender boos dat azc ‘mishandeling negeerde’

EINDHOVEN/VELP - Een 26-jarige Libische vluchteling ging op 14 mei 2019 enorm te keer tegen medewerkers van het asielzoekerscentrum in Velp, omdat ze in zijn ogen klachten over pesterijen niet serieus namen.

De verdachte, gevlucht naar Nederland vanwege zijn transgender geaardheid, stond maandagmiddag voor de politierechter in Eindhoven vanwege een vermeende doodsbedreiging én ‘rustverstoring’.

Onveilig

,,Ik ben geboren in de Libische stad Benghazi”, vertelde de verdachte. Zijn ouders konden het niet verkroppen dat hij ‘anders’ was. ,,Zij sloten mij jarenlang op in een kamer in ons huis. Als ik naar buiten zou treden, zou ik schande voor hen veroorzaken.”



De man voelde zich niet veilig en besloot zijn geboorteland te ontvluchten. ,,Ik koos voor Nederland omdat hier een rechtsstaat bestaat die iedereen beschermt: ook mensen met een andere levensstijl.”

Belachelijk

Hij kwam begin mei terecht in het asielzoekerscentrum in Velp. Het was een bittere teleurstelling voor de Libiër. De man had het gevoel dat hij belachelijk werd gemaakt door medewerkers van het Centraal Orgaan voor opvang van Asielzoekers.



,,Zij kwamen naar mij toe en lachten mij uit.” Hij kreeg ook problemen met andere bewoners van het azc. ,,Een Irakees vertelde mij tijdens de Ramadan dat ik niet in de keuken mocht komen. Hij noemde me een vieze man en sloeg mij tegen mijn gezicht.”

Agressieve opstelling

De Libiër ging hiervoor naar een dokter en kreeg volgens eigen zeggen een document waarop zijn letsel haarfijn uiteen was gezet. Terug in het azc wilde hij hulp van het coa om aangifte te doen. Die kreeg de man niet. De medewerkers van het azc hadden niets meegekregen van het vermeende incident.



De verdachte had zelf geen beste reputatie. In de twee weken die de man in het azc doorbracht, had hij zich vaak ‘agressief opgesteld’. Volgens een coa-medewerker liet de man op 14 mei een brandalarm afgaan. Hij zou toen ook gedreigd hebben met moord.



In de rechtbank in Eindhoven wilde de Libiër diep ingaan op alle vermeende misstanden bij het coa. De rechter had geen geduld voor hem. ,,Heeft u op dat brandalarm gedrukt?”, vroeg hij. De verdachte bevestigde dat, alvorens een nieuw lang verhaal te beginnen. De rechter kapte hem af. ,,Was er brand?” De man gaf toe, dat dat niet het geval was.

Geen bedreiging

Ook het verhoor over de bedreiging, hield de rechter kort. Hij vroeg of de man inderdaad ‘I kill you’ had gezegd. De verdachte ontkende. De rechter wees op een geluidsopname, die de verdachte zelf met zijn telefoon had gemaakt van het incident. Daarop zei de verdachte verhit ‘dat hij kon vechten en dat hij zich ‘kon verdedigen’. Maar een dreigement hoorde de rechter niet. De Libiër werd daarom op dat punt vrijgesproken.