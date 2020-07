Maasbrug bij Grave niet veilig genoeg, zware vrachtwagens, bussen en landbouwverkeer moeten voorlopig omrijden

Cuijk, Gennep en Grave doen niks extra’s rond afgelaste Vierdaagse

23 juli CUIJK/GRAVE/GENNEP - Als corona er niet was geweest, stond ook deze regio vandaag en morgen in het teken van de Nijmeegse Vierdaagse. Met vandaag de ontvangst van de wandelaars in Gennep en een dag later op de Dag van Cuijk in onder meer Grave, Linden en Cuijk zelf.