Man (57) opgepakt voor reeks branden in Grave

GRAVE - Een 57-jarige man uit Grave is maandagochtend opgepakt voor een reeks branden die de afgelopen jaren in zijn woonplaats werden gesticht. Hij wordt ervan verdacht vanaf 2014 twaalf branden te hebben gesticht in zijn woonplaats.

De verdachte zit momenteel in de cel en wordt verhoord, zo heeft de politie maandag bekend gemaakt.

Auto’s in vlammen op

De reeks branden hield de gemoederen in Grave al langere tijd bezig. Er gingen onder meer auto’s in vlammen op en er sneuvelden ruiten van een woning. Volgens de politie hield het politieteam er al langer rekening mee dat deze branden door dezelfde persoon waren aangestoken. ‘Dit was onder meer te danken aan informatie van mensen uit Grave. Sommigen noemden ook de naam van de mogelijke dader’, schrijft de politie.

‘De frequentie van de branden was laag en dat maakte ons onderzoek er niet makkelijker op. De kans om de dader op heterdaad te betrappen werd bijvoorbeeld kleiner.’

Bekende van de politie

Doordat de recherche het onderzoek desondanks voortzette, kwam de verdachte in beeld. De man is maandagochtend in zijn woning in Grave opgepakt. Hij is een bekende van de politie. Behalve van de twaalf branden wordt hij ook verdacht van een bedreiging op 15 mei van dit jaar.